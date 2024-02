Fresenius SE-Analyse: Barclays Capital verleiht Fresenius SE-Aktie Overweight in jüngster Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius von 36 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Margen in allen Wachstumsbereichen der Infusionssparte Kabi hätten sich 2023 verbessert, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. 2024 dürfte ein Volumenanstieg für weitere operative Verbesserungen sorgen. Zudem stimme die Geschäftsentwicklung in der Kliniksparte Helios im Januar das Management zuversichtlich.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Fresenius SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 17:35 Uhr 1,6 Prozent auf 25,77 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 35,82 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 1 994 508 Fresenius SE-Aktien gehandelt. Auf Jahressicht 2024 verlor die Aktie um 8,2 Prozent. Voraussichtlich am 08.05.2024 wird Fresenius SE Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q1 2024 gewähren.

