Fresenius Aktie
|48,46EUR
|0,13EUR
|0,27%
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
Fresenius SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius nach dem Quartalsbericht mit einem Kursziel von 49,10 Euro auf "Overweight" belassen. Einmal mehr hätten die Bad Homburger die Erwartungen übertroffen und dann die Ziele hochgeschraubt, schrieb David Adlington am Mittwoch. Er sieht noch leichten Spielraum für den operativen Ergebniskonsens./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
49,10 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
48,22 €
|
Abst. Kursziel*:
1,82%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
48,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,32%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)mehr Analysen
|10:37
|Fresenius Buy
|UBS AG
|10:17
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|48,46
|0,27%
