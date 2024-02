Fresenius SE-Analyse: Deutsche Bank AG verleiht Fresenius SE-Aktie Buy in jüngster Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Eckdaten des Medizinkonzerns seien uneinheitlich ausgefallen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Jahresausblick liege unter den Erwartungen, erscheine aber konservativ.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Fresenius SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie verlor um 11:57 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 25,52 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 52,82 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 523 897 Fresenius SE-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2024 fiel die Aktie um 9,1 Prozent zurück. Voraussichtlich am 08.05.2024 wird Fresenius SE Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q1 2024 gewähren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2024 / 06:53 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.