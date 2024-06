Freundlicher Handel: Am Nachmittag Gewinne im ATX Prime

Der ATX Prime entwickelt sich am Nachmittag positiv.

Am Freitag geht es im ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 0,46 Prozent auf 1 839,06 Punkte aufwärts. Zuvor eröffnete der Index bei 1 830,57 Zählern und damit 0,001 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (1 830,55 Punkte).

Der ATX Prime erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 1 839,18 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 829,03 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 1,95 Prozent. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 785,39 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 690,60 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 545,38 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,29 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX Prime-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Marinomed Biotech (+ 2,48 Prozent auf 14,45 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,88 Prozent auf 8,68 EUR), Erste Group Bank (+ 1,62 Prozent auf 45,25 EUR), Polytec (+ 1,45 Prozent auf 3,50 EUR) und Addiko Bank (+ 1,27 Prozent auf 19,95 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil ZUMTOBEL (-2,26 Prozent auf 6,06 EUR), UBM Development (-1,49 Prozent auf 19,80 EUR), AT S (AT&S) (-1,38 Prozent auf 21,38 EUR), Frequentis (-1,36 Prozent auf 29,00 EUR) und STRABAG SE (-0,74 Prozent auf 40,00 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der IMMOFINANZ-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 216 019 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 25,639 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 9,29 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at