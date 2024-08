Freundlicher Handel: Anleger lassen ATX Prime nachmittags steigen

Der ATX Prime legt im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,83 Prozent auf 1 801,96 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,019 Prozent auf 1 787,49 Punkte an der Kurstafel, nach 1 787,15 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 1 802,17 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 787,03 Punkten lag.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 0,944 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, bei 1 855,52 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 14.05.2024, den Wert von 1 864,22 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 14.08.2023, einen Stand von 1 595,12 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,13 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit FACC (+ 8,18 Prozent auf 7,41 EUR), Wienerberger (+ 3,04 Prozent auf 29,18 EUR), Rosenbauer (+ 2,98 Prozent auf 38,00 EUR), BAWAG (+ 1,84 Prozent auf 66,50 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,56 Prozent auf 46,80 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen ZUMTOBEL (-2,18 Prozent auf 5,38 EUR), Polytec (-2,15 Prozent auf 3,18 EUR), Addiko Bank (-1,95 Prozent auf 20,10 EUR), DO (-1,63 Prozent auf 145,00 EUR) und Flughafen Wien (-1,51 Prozent auf 52,20 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die CA Immobilien-Aktie aufweisen. 372 744 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 26,699 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

2024 verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,92 Prozent bei der OMV-Aktie an.

