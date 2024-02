Freundlicher Handel: Anleger lassen SMI zum Start des Mittwochshandels steigen

Am Mittwoch tendiert der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0,12 Prozent höher bei 11 258,74 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,287 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,185 Prozent auf 11 265,84 Punkte an der Kurstafel, nach 11 245,03 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Mittwoch bei 11 267,44 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 11 253,59 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 0,014 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, lag der SMI-Kurs bei 11 185,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.11.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 10 571,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.02.2023, wurde der SMI mit 11 233,87 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 0,792 Prozent. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 473,57 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 088,62 Zählern.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Sika (+ 1,05 Prozent auf 240,90 CHF), Alcon (+ 0,78 Prozent auf 67,30 CHF), Richemont (+ 0,58 Prozent auf 129,45 CHF), Novartis (+ 0,54 Prozent auf 90,58 CHF) und Nestlé (+ 0,54 Prozent auf 99,93 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Lonza (-2,30 Prozent auf 437,00 CHF), Logitech (-2,07 Prozent auf 72,96 CHF), Kühne + Nagel International (-1,21 Prozent auf 286,60 CHF), Swisscom (-1,15 Prozent auf 500,00 CHF) und UBS (-0,86 Prozent auf 24,35 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 582 759 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 279,570 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

2024 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 6,32 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at