Givaudan Aktie

3 618,00EUR 6,00EUR 0,17%
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

28.08.2025 11:33:42

Givaudan Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 4200 Franken auf "Overweight" belassen. Die mittelfristigen Ziele des Duftstoff- und Aromenherstellers bis 2030 unterstrichen seine Qualität, schrieb Celine Pannuti in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zur Sommerkonferenz der Schweizer. Sie sieht die Premiumbewertung untermauert./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 00:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Overweight
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
4 200,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
3 379,00 CHF 		Abst. Kursziel*:
24,30%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
3 378,00 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
24,33%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

