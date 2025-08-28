Givaudan Aktie
|3 618,00EUR
|6,00EUR
|0,17%
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 4200 Franken auf "Overweight" belassen. Die mittelfristigen Ziele des Duftstoff- und Aromenherstellers bis 2030 unterstrichen seine Qualität, schrieb Celine Pannuti in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zur Sommerkonferenz der Schweizer. Sie sieht die Premiumbewertung untermauert./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 00:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Overweight
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
4 200,00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
3 379,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
24,30%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
3 378,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,33%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AGmehr Nachrichten
|
27.08.25
|Freundlicher Handel in Zürich: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im SMI (finanzen.at)
|
27.08.25
|Pluszeichen in Zürich: So performt der SLI am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
27.08.25