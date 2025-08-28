NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 4200 Franken auf "Overweight" belassen. Die mittelfristigen Ziele des Duftstoff- und Aromenherstellers bis 2030 unterstrichen seine Qualität, schrieb Celine Pannuti in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zur Sommerkonferenz der Schweizer. Sie sieht die Premiumbewertung untermauert./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 00:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.