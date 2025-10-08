Givaudan Aktie

3 527,00EUR 23,00EUR 0,66%
Givaudan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

<
08.10.2025 07:45:52

Givaudan Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Givaudan auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Auf Investorenveranstaltungen in den USA habe der Aromen- und Duftstoffhersteller einen optimistischen Ton angeschlagen und insbesondere die mittelfristigen Wachstumsaussichten in den Fokus gerückt, schrieb Charles Eden in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 01:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
3 600,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
3 300,00 CHF 		Abst. Kursziel*:
9,09%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
3 300,00 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
9,09%
Analyst Name::
Charles Eden 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

