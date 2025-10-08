Givaudan Aktie
|3 532,00EUR
|28,00EUR
|0,80%
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan auf "Hold" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Eine Investorenveranstaltung des Aromenherstellers habe gezeigt, dass die schwache Nachfrage der US-Verbraucher weiterhin die Endmärkte belaste, schrieb Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Langfristig bleibe das Unternehmen aber hervorragend positioniert und sollte von Marktanteilsgewinnen profitieren./mf/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 01:47 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 01:47 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Hold
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
3 600,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
3 376,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
6,64%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
3 385,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,35%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AGmehr Nachrichten
|
12:27
|SLI aktuell: SLI mittags im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Gewinne in Zürich: Börsianer lassen SMI mittags steigen (finanzen.at)
|
07.10.25
|Verluste in Zürich: SMI zum Ende des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
07.10.25
|Verluste in Zürich: SLI verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
07.10.25
|Anleger warten auf Impulse: SLI am Nachmittag stabil (finanzen.at)
|
07.10.25
|Handel in Zürich: SMI präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
07.10.25
|SMI aktuell: SMI schwächelt (finanzen.at)
|
07.10.25
|Börsianer in Habachtstellung: SLI notiert mittags um Schlusskurs vonMontag (finanzen.at)
Analysen zu Givaudan AGmehr Analysen
|11:59
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|26.09.25
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|11:59
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|26.09.25
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|09:14
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.09.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:59
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:45
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|24.09.25
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|12.09.25
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
|3 532,00
|0,80%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:37
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:37
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:36
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:36
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:36
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:33
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:33
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:13
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|11:59
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:57
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:55
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|11:53
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|11:51
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|11:50
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|11:05
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:05
|Knorr-Bremse Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|11:03
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|10:42
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|10:33
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|09:47
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:47
|BMW Buy
|Warburg Research
|09:45
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|09:45
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|09:44
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|09:44
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|09:39
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:15
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:14
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|09:11
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:55
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:40
|Shell Buy
|UBS AG
|08:37
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:36
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|07:45
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|07:44
|ING Group Buy
|UBS AG
|07:42
|Tesla Sell
|UBS AG
|07:41
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|07:41
|adidas Buy
|UBS AG
|07:39
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:36
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:22
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|BMW Buy
|UBS AG
|06:41
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.