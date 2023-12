Freundlicher Handel: ATX steigt am Mittwochnachmittag

Am Mittwoch tendiert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,36 Prozent fester bei 3 310,97 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 111,628 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 3 299,23 Punkte an der Kurstafel, nach 3 299,08 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 3 319,17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 295,22 Punkten erreichte.

ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der ATX bereits um 0,332 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 13.11.2023, erreichte der ATX einen Stand von 3 228,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.09.2023, betrug der ATX-Kurs 3 145,71 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 13.12.2022, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 148,83 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 4,79 Prozent zu Buche. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 560,30 Punkten. Bei 3 006,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 3,30 Prozent auf 119,00 EUR), OMV (+ 1,80 Prozent auf 39,03 EUR), Raiffeisen (+ 1,50 Prozent auf 16,20 EUR), Verbund (+ 1,34 Prozent auf 83,25 EUR) und IMMOFINANZ (+ 1,25 Prozent auf 19,42 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen BAWAG (-1,24 Prozent auf 46,32 EUR), UNIQA Insurance (-0,80 Prozent auf 7,48 EUR), Erste Group Bank (-0,62 Prozent auf 36,84 EUR), AT S (AT&S) (-0,08 Prozent auf 25,20 EUR) und voestalpine (-0,07 Prozent auf 26,72 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 236 351 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 28,853 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

