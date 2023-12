Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Start steigen

Das macht das Börsenbarometer in New York aktuell.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 15:57 Uhr um 0,37 Prozent stärker bei 16 840,05 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,235 Prozent fester bei 16 816,78 Punkten in den Dienstagshandel, nach 16 777,40 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 16 813,57 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 16 856,38 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 15 982,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.09.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 14 545,83 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2022, wurde der NASDAQ 100 mit 10 985,45 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 55,03 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 860,68 Punkten. Bei 10 696,42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Lucid (+ 3,05 Prozent auf 4,39 USD), Intel (+ 2,59 Prozent auf 49,25 USD), Enphase Energy (+ 2,10 Prozent auf 136,80 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 1,88 Prozent auf 142,23 USD) und Synopsys (+ 1,81 Prozent auf 533,95 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Comcast (-0,91 Prozent auf 43,60 USD), T-Mobile US (-0,82 Prozent auf 154,44 USD), Amgen (-0,72 Prozent auf 282,11 USD), Airbnb (-0,69 Prozent auf 139,83 USD) und Sirius XM (-0,64 Prozent auf 5,44 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 729 804 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 2,731 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,85 zu Buche schlagen. Mit 7,48 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at