Freundlicher Handel: Dow Jones liegt zum Start des Mittwochshandels im Plus

Der Dow Jones verbucht im NYSE-Handel um 15:59 Uhr Gewinne in Höhe von 0,02 Prozent auf 39 176,15 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 13,340 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,220 Prozent stärker bei 39 256,27 Punkten in den Handel, nach 39 170,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 39 127,86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 39 209,59 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der Dow Jones bereits um 1,59 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, den Wert von 39 087,38 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 03.01.2024, den Wert von 37 430,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.04.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 33 601,15 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 3,87 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 39 889,05 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 1,74 Prozent auf 371,18 USD), Dow (+ 1,37 Prozent auf 60,10 USD), Goldman Sachs (+ 1,20 Prozent auf 415,09 USD), 3M (+ 0,87 Prozent auf 93,65 USD) und Merck (+ 0,78 Prozent auf 131,37 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Intel (-6,71 Prozent auf 40,99 USD), Procter Gamble (-0,88 Prozent auf 159,15 USD), Cisco (-0,85 Prozent auf 48,94 USD), Johnson Johnson (-0,82 Prozent auf 156,43 USD) und Nike (-0,60 Prozent auf 90,40 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 3 725 575 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,929 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,32 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at