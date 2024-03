Freundlicher Handel: Dow Jones zum Handelsstart mit Zuschlägen

Am Montag notiert der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE 0,40 Prozent fester bei 38 870,54 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 13,012 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,245 Prozent auf 38 809,65 Punkte an der Kurstafel, nach 38 714,77 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 38 884,65 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 38 770,44 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, wies der Dow Jones 38 627,99 Punkte auf. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 18.12.2023, bei 37 306,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 31 861,98 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 3,06 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 39 282,28 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Apple (+ 2,82 Prozent auf 177,50 USD), Cisco (+ 1,46 Prozent auf 49,65 USD), Walt Disney (+ 1,36 Prozent auf 113,47 USD), Salesforce (+ 1,30 Prozent auf 298,17 USD) und Amgen (+ 1,09 Prozent auf 271,81 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Goldman Sachs (-0,79 Prozent auf 384,16 USD), Johnson Johnson (-0,73 Prozent auf 157,03 USD), UnitedHealth (-0,27 Prozent auf 489,49 USD), Nike (-0,18 Prozent auf 99,46 USD) und Boeing (-0,18 Prozent auf 166,14 EUR).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 382 499 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 2,841 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,60 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at