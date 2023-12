Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Start mit positivem Vorzeichen

Um 09:10 Uhr gewinnt der FTSE 100 im LSE-Handel 0,13 Prozent auf 7 552,56 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,348 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 542,77 Punkte an der Kurstafel, nach 7 542,77 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7 556,03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7 542,68 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Beginn der Woche sank der FTSE 100 bereits um 0,025 Prozent. Vor einem Monat, am 13.11.2023, wurde der FTSE 100 auf 7 425,83 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 13.09.2023, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 525,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.12.2022, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 502,89 Punkten auf.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 0,020 Prozent zurück. 8 047,06 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. 7 206,82 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Entain (+ 4,69 Prozent auf 8,43 GBP), Rentokil Initial (+ 1,72 Prozent auf 4,20 GBP), Howden Joinery Group (+ 1,72 Prozent auf 7,81 GBP), Flutter Entertainment (+ 1,68 Prozent auf 133,20 GBP) und ConvaTec (+ 1,55 Prozent auf 2,35 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil B&M European Value Retail SA Reg (-5,95 Prozent auf 5,65 GBP), Weir Group (-2,41 Prozent auf 18,60 GBP), Vodafone Group (-1,71 Prozent auf 0,66 GBP), WPP 2012 (-1,14 Prozent auf 7,29 GBP) und Smurfit Kappa (-1,03 Prozent auf 34,94 EUR).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Vodafone Group-Aktie. 2 468 095 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 190,891 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 11,24 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vodafone Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at