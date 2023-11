Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Kursplus

Der Euro STOXX 50 verbucht am Donnerstag Zuwächse.

Der Euro STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 2,21 Prozent auf 4 182,24 Punkte zu. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,523 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,254 Prozent höher bei 4 102,09 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 091,71 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 4 102,09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 184,15 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 3,95 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 02.10.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 137,63 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 02.08.2023, bei 4 336,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.11.2022, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 3 622,01 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 8,46 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 4 491,51 Punkte. Bei 3 802,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Ferrari (+ 5,96 Prozent auf 299,75 EUR), Infineon (+ 4,14 Prozent auf 28,80 EUR), BASF (+ 3,81 Prozent auf 43,90 EUR), adidas (+ 3,39 Prozent auf 172,66 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 3,28 Prozent auf 103,06 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil UniCredit (-1,08 Prozent auf 23,66 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,47 Prozent auf 384,10 EUR), Allianz (-0,04 Prozent auf 224,15 EUR), Deutsche Börse (+ 0,82 Prozent auf 159,15 EUR) und Eni (+ 1,14 Prozent auf 15,66 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 7 316 909 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 336,852 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,18 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

