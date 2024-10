Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Der Euro STOXX 50 notierte im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,30 Prozent fester bei 4 937,28 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,201 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,131 Prozent auf 4 929,02 Punkte an der Kurstafel, nach 4 922,55 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 4 929,02 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 970,48 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,816 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 24.09.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 940,72 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 24.07.2024, einen Wert von 4 861,87 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 24.10.2023, einen Stand von 4 065,37 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 9,41 Prozent zu. Bei 5 121,71 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 2,13 Prozent auf 92,90 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,05 Prozent auf 37,82 EUR), Enel (+ 1,61 Prozent auf 7,24 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,44 Prozent auf 58,36 EUR) und Stellantis (+ 1,44 Prozent auf 12,56 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Siemens (-0,96 Prozent auf 179,46 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,94 Prozent auf 3,89 EUR), UniCredit (-0,07 Prozent auf 40,21 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-0,07 Prozent auf 141,08 EUR) und BASF (-0,01 Prozent auf 46,04 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 5 494 041 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 307,720 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 3,90 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,90 Prozent bei der Nordea Bank Abp Registered-Aktie zu erwarten.

