Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Am Donnerstag ging es im Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich um 1,90 Prozent auf 4 169,49 Punkte aufwärts. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3,523 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,254 Prozent auf 4 102,09 Punkte an der Kurstafel, nach 4 091,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 4 188,31 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 102,09 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 3,63 Prozent. Vor einem Monat, am 02.10.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 137,63 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 02.08.2023, den Stand von 4 336,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.11.2022, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 3 622,01 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 8,13 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 491,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 802,51 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Ferrari (+ 4,90 Prozent auf 296,75 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,20 Prozent auf 102,98 EUR), Infineon (+ 3,13) Prozent auf 28,52 EUR), Deutsche Telekom (+ 3,01 Prozent auf 21,38 EUR) und BASF (+ 2,92 Prozent auf 43,52 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen UniCredit (-1,71 Prozent auf 23,51 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,78 Prozent auf 382,90 EUR), Allianz (-0,29 Prozent auf 223,60 EUR), Eni (+ 0,08 Prozent auf 15,50 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,57 Prozent auf 158,75 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 13 096 419 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 336,852 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Die Stellantis-Aktie weist mit 3,06 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,18 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

