Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX am Mittag im Plus

Der DAX steigt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,06 Prozent auf 15 736,64 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,580 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,248 Prozent leichter bei 15 688,07 Punkten in den Dienstagshandel, nach 15 727,12 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 15 665,29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 15 738,64 Punkten.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, stand der DAX bei 15 574,26 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.06.2023, bei 16 201,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.09.2022, stand der DAX noch bei 12 803,24 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2023 ein Plus von 11,85 Prozent zu Buche. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 528,97 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 976,44 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 3,65 Prozent auf 23,84 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,92 Prozent auf 110,58 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,13 Prozent auf 72,82 EUR), Deutsche Börse (+ 1,37 Prozent auf 166,40 EUR) und EON SE (+ 1,08 Prozent auf 11,71 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,07 Prozent auf 40,46 EUR), Sartorius vz (-2,43 Prozent auf 329,20 EUR), MTU Aero Engines (-2,35 Prozent auf 163,90 EUR), adidas (-1,78 Prozent auf 166,58 EUR) und Porsche (-1,58 Prozent auf 94,72 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die EON SE-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 1 640 526 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 148,809 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

