Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Gewinnzone

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Dienstag.

Um 09:12 Uhr gewinnt der MDAX im XETRA-Handel 0,44 Prozent auf 26 150,05 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 249,687 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,291 Prozent fester bei 26 112,11 Punkten, nach 26 036,34 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 26 105,27 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 182,77 Punkten erreichte.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Der MDAX lag vor einem Monat, am 12.02.2024, bei 26 095,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.12.2023, stand der MDAX noch bei 26 582,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, einen Stand von 27 998,63 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 sank der Index bereits um 2,56 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 27 272,39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Zählern registriert.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell WACKER CHEMIE (+ 9,30 Prozent auf 113,40 EUR), RTL (+ 2,22 Prozent auf 34,12 EUR), GEA (+ 2,04 Prozent auf 37,48 EUR), K+S (+ 1,78 Prozent auf 13,76 EUR) und Delivery Hero (+ 1,44 Prozent auf 25,99 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil LEG Immobilien (-1,98 Prozent auf 74,40 EUR), FUCHS PETROLUB SE VZ (-0,97 Prozent auf 40,70 EUR), Nordex (-0,95 Prozent auf 12,03 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,95 Prozent auf 36,65 EUR) und Siltronic (-0,85 Prozent auf 81,50 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 492 793 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 17,431 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Die Lufthansa-Aktie weist mit 4,62 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die RTL-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at