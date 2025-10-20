NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fuchs SE vor den Zahlen zum dritten Quartal von 56 auf 55 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne mit einem verhaltenen Quartal, da die Dynamik - vor allem im Autosektor - gedämpft geblieben sein dürfte, schrieb Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch wenn er sogar eine weitere Kappung der Prognose durch den Schmierstoffhersteller nicht ausschließe, "dürfte das dritte Quartal auf die eine oder andere Weise Klarheit schaffen". Das sollte als positive Nachricht ausreichen, zumal die aktuelle Schwäche im Geschäft sich im Aktienkurs bereits weitgehend widerspiegele./rob/ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



