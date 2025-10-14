K+S Aktie

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt K+S auf 'Sell' - Ziel 11 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für K+S (K+S) vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Hauptsächlich wegen höherer Preise, aber auch angesichts moderat gestiegener Absatzmengen im Segment Landwirtschaft rechne er bei dem Düngemittelproduzenten zwar mit einem etwas stärkeren Gewinnanstieg (Ebitda) als der Markt, schrieb Tristan Lamotte in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Aktien teuer. Der Experte verwies auf das Risiko künftig sinkender Kalipreise und den geringen Barmittelzufluss./la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 07:57 / CET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

K+S AG 11,56 -0,52%

US-Banken geben Startschuss für Berichtssaison: ATX gibt nach -- DAX ebenfalls mit Verlusten -- Börsen schließen in Asien schwach - Japan rutscht überproportional ab
Am heimischen Aktienmarkt prägt am Dienstag Zurückhaltung den Handel. Der DAX zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ebenfalls schwächer. Auch an den Börsen in Asien zeigte sich am Dienstag ebenfalls eine schwache Entwicklung.
