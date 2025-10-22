FUCHS Aktie
|39,36EUR
|-0,24EUR
|-0,61%
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
FUCHS SE VZ Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Fuchs SE mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Die Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen dürften einen geringfügigen Rückgang für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) belegen, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Bei den Volumina des Schmierstoffeherstellers rechnet er indes mit einer weiteren Erholung. Maßnahmen zur Abmilderung der US-Zollunsicherheiten sowie der steigenden Produktionskosten, was beides im Vorquartal belastet habe, sollten zudem erste Früchte tragen./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
54,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
39,76 €
|
Abst. Kursziel*:
35,81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
39,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,61%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
