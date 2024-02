Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen

Am Freitag notiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,35 Prozent stärker bei 26 148,04 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 248,793 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,467 Prozent auf 26 178,93 Punkte an der Kurstafel, nach 26 057,19 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 26 303,11 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 111,77 Punkten erreichte.

MDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der MDAX bereits um 1,36 Prozent. Vor einem Monat, am 16.01.2024, wurde der MDAX auf 25 698,02 Punkte taxiert. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 16.11.2023, bei 25 968,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.02.2023, wurde der MDAX mit 29 027,85 Punkten gehandelt.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,57 Prozent. Bei 27 272,39 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell thyssenkrupp (+ 3,74 Prozent auf 4,83 EUR), AIXTRON SE (+ 3,38 Prozent auf 34,87 EUR), JENOPTIK (+ 2,91 Prozent auf 29,74 EUR), Knorr-Bremse (+ 2,34 Prozent auf 58,54 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 2,00 Prozent auf 100,80 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil United Internet (-3,03 Prozent auf 23,08 EUR), Fraport (-2,92 Prozent auf 50,48 EUR), Aroundtown SA (-2,86 Prozent auf 1,75 EUR), Delivery Hero (-2,08 Prozent auf 22,85 EUR) und Nordex (-1,89 Prozent auf 10,40 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX ist die thyssenkrupp-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 222 701 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Talanx mit 17,392 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,03 erwartet. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at