Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX bewegt letztendlich im Plus

Am Freitag ging es im SDAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,40 Prozent auf 13 882,84 Punkte nach oben. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 112,710 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,297 Prozent auf 13 868,71 Punkte an der Kurstafel, nach 13 827,66 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 969,59 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 13 849,43 Einheiten.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der SDAX bereits um 1,08 Prozent. Der SDAX lag vor einem Monat, am 16.01.2024, bei 13 446,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.11.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 051,33 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.02.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 536,59 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 0,446 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 067,87 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 230,25 Zählern.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell PVA TePla (+ 2,44 Prozent auf 22,70 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 2,09 Prozent auf 1,03 EUR), flatexDEGIRO (+ 2,06 Prozent auf 10,02 EUR), PATRIZIA SE (+ 1,98 Prozent auf 7,73 EUR) und SFC Energy (+ 1,95 Prozent auf 18,86 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil thyssenkrupp nucera (-3,05 Prozent auf 15,92 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-2,60 Prozent auf 42,04 EUR), CANCOM SE (-2,55 Prozent auf 29,00 EUR), Ceconomy St (-2,05 Prozent auf 2,00 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,94 Prozent auf 20,77 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die pbb-Aktie. 2 540 910 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 11,470 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Im SDAX verzeichnet die Südzucker-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die pbb-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at