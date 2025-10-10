Südzucker Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Südzucker von 9,70 auf 9,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Zahlen des Nahrungsmittelkonzerns zum ersten Geschäftshalbjahr seien erwartbar schwach ausgefallen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem seien die Aussichten für das Zucker- und das Ethanolgeschäft weiterhin eingetrübt. Das weitere Kursrisiko sei zwar begrenzt, für einen positiveren Investmentansatz mangele es aber an entsprechenden Kurstreibern./rob/edh/ajx
