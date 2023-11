Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu

Der TecDAX bleibt auch am Freitag auf Erholungskurs.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,63 Prozent stärker bei 3 111,22 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 459,999 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,060 Prozent stärker bei 3 093,54 Punkten, nach 3 091,69 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 112,13 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 093,54 Punkten.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der TecDAX bereits um 4,29 Prozent zu. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 17.10.2023, den Wert von 2 940,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2023, stand der TecDAX bei 3 079,28 Punkten. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 17.11.2022, bei 3 081,04 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 stieg der Index bereits um 7,04 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 350,46 Punkten. Bei 2 788,38 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 3,07 Prozent auf 26,88 EUR), Energiekontor (+ 2,27 Prozent auf 72,10 EUR), Bechtle (+ 1,83 Prozent auf 47,82 EUR), Sartorius vz (+ 1,78 Prozent auf 273,90 EUR) und Kontron (+ 1,29 Prozent auf 21,94 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen ADTRAN (-2,54 Prozent auf 5,37 USD), MorphoSys (-2,14 Prozent auf 22,85 EUR), Siltronic (-0,47 Prozent auf 85,60 EUR), Deutsche Telekom (-0,21 Prozent auf 21,42 EUR) und Infineon (-0,13 Prozent auf 33,92 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Telefonica Deutschland-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 887 066 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 160,553 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Die United Internet-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Im Index verzeichnet die Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,60 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

