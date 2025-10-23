Infineon Aktie
|33,76EUR
|-0,50EUR
|-1,45%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon angesichts drohender Lieferkettenstörungen bei Automobil-Chips auf "Outperform" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. David Dai beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit den Auswirkungen des Konflikts um den niederländischen Chipkonzern Nexperia, der 70 Prozent seiner Produktionskapazitäten in China hat. Das Unternehmen konzentriere sich vor allem auf die Belieferung der Automobilindustrie. Im Geschäft außerhalb Chinas rückten dafür wohl andere globale Lieferanten wie Infineon, STMicroelectronics und vor allem On Semiconductor in den Fokus./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 14:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 20:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
