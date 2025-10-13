Infineon Aktie
|32,83EUR
|0,98EUR
|3,06%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die europäischen Halbleiter-Unternehmen dürften eine verhaltene Auftragsentwicklung für das dritte Quartal ausweisen, schrieb Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Aussichten für 2026 seien trotz der jüngsten Flut von Ankündigungen im Bereich Künstliche Intelligenz ungewiss und möglicherweise trübe. Eine weitere Aufwertung des Sektors sollte angesichts der jüngsten Kursgewinne begrenzt sein. Die Aktie von STMicro bleibt seine erste Wahl./edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 12:48 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Buy
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
48,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32,70 €
|
Abst. Kursziel*:
46,79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32,83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46,23%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Infineon AGmehr Nachrichten
|
09:45
|Infineon-Aktie: Jüngste Einstufung durch Jefferies & Company Inc. (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Start zu (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels stärker (finanzen.at)
|
09:29
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Start fester (finanzen.at)
|
09:29
|DAX-Handel aktuell: DAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
10.10.25
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
10.10.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
10.10.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Infineon AGmehr Analysen
|08:52
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|25.09.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|08:52
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|25.09.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|08:52
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|25.09.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|05.09.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|32,80
|2,98%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:59
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|09:53
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:37
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|09:36
|UBM Development buy
|Warburg Research
|09:35
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:34
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|BASF Hold
|Warburg Research
|09:22
|Beiersdorf Buy
|Warburg Research
|09:11
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|09:05
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:54
|Orsted Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:54
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|08:52
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:39
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:34
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:33
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|08:32
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|08:29
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|08:27
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|08:16
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:16
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:55
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|07:51
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|07:44
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|07:43
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:39
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
|10.10.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|Verbund Hold
|Erste Group Bank
|10.10.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|10.10.25
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|10.10.25
|Gerresheimer Verkaufen
|DZ BANK
|10.10.25
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|Danone Buy
|UBS AG
|10.10.25
|Befesa Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10.10.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|10.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|10.10.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG