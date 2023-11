Freundlicher Handel in London: Am Montagnachmittag Gewinne im FTSE 100

Am Nachmittag agieren die Anleger in London vorsichtiger.

Um 15:41 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,10 Prozent fester bei 7 424,85 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,388 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 417,73 Punkten, nach 7 417,73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 448,36 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 403,51 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 06.10.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 494,58 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, den Stand von 7 564,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.11.2022, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7 334,84 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2023 bereits um 1,71 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 8 047,06 Punkte. Bei 7 206,82 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Melrose Industries (+ 3,80 Prozent auf 5,08 GBP), Standard Chartered (+ 2,65 Prozent auf 6,36 GBP), Entain (+ 1,91 Prozent auf 9,37 GBP), Rolls-Royce (+ 1,77 Prozent auf 2,25 GBP) und NatWest Group (+ 1,71 Prozent auf 1,90 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Unite Group (-3,83 Prozent auf 9,16 GBP), Croda International (-3,44 Prozent auf 44,01 GBP), Segro (-3,04 Prozent auf 7,60 GBP), Land Securities Group (-2,50 Prozent auf 6,01 GBP) und Rightmove (-2,11 Prozent auf 4,60 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 9 527 521 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie hat im FTSE 100 mit 202,120 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,22 zu Buche schlagen. Die Phoenix Group-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

