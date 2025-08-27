NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3400 Pence belassen. Biraj Borkhataria berichtete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem Treffen mit der Chefin der Sparte Downstream, Renewables and Energy Solutions. Werte seien den Briten auf ganzer Ebene wichtiger als Volumen, wobei der Schwerpunkt auf der Steigerung der Rentabilität liege./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 11:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 11:58 / EDT



