Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

09.09.2025 12:18:11

Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Im europäischen Öl- und Gassektor verlagere sich der Fokus vermehrt auf die Widerstandskraft der Unternehmen, schrieb Matthew Lofting in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen der Aussicht auf einen steigenden globalen Ölangebotsüberschuss werde der Ton vorsichtiger. Der Experte wiederholt unter diesen Umständen seine positiven Empfehlungen für Eni und Saipem, während er Equinor als negativste Empfehlung hervorhob. Auch für Shell bleibt er wegen der operativen Qualitäten der Briten optimistisch./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 23:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
30,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
26,49 £ 		Abst. Kursziel*:
13,27%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
26,55 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
13,02%
Analyst Name::
Matthew Lofting 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:18 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.25 Shell Buy UBS AG
28.08.25 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.25 Shell Outperform RBC Capital Markets
12.08.25 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
Shell (ex Royal Dutch Shell) 30,76 0,92% Shell (ex Royal Dutch Shell)

Aktuelle Aktienanalysen

13:31 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
13:08 Hermès Hold Jefferies & Company Inc.
12:50 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:47 Unilever Underperform RBC Capital Markets
12:41 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
12:38 Novartis Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:22 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:21 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:20 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
12:19 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:18 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:18 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:17 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:16 Mercedes-Benz Group Hold Jefferies & Company Inc.
12:15 KION GROUP Hold Jefferies & Company Inc.
12:14 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
11:50 Brenntag Buy Warburg Research
11:48 Südzucker Hold Warburg Research
11:48 Sanofi Buy UBS AG
11:46 Swiss Re Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:45 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:44 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:44 VINCI Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:43 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:41 Glencore Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:41 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:01 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.