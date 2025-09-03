Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3000 Pence auf "Buy" belassen. Die Entscheidung gegen eine Wiederaufnahme des Baus der Biokraftstoff-Fabrik in Rotterdam sei eine leicht positive Nachricht für andere Produzenten wie Neste, schrieb Joshua Stone am Mittwoch. Bei Shell lobt der Experte derweil die Ausgabendisziplin im Konzernumbau./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 10:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
30,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26,99 £
|
Abst. Kursziel*:
11,17%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26,95 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,32%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-