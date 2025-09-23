NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Shell von 3000 auf 3100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Papiere der Briten sind klarer Favorit des Experten Matthew Lofting in der europäischen Ölbranche. Er begründete dies am Dienstag mit dem überlegenen Chance-Risiko-Profil dank hoher Cashflowrendite. Shell steht auch auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan./ag/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 20:11 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.