Freundlicher Handel in London: FTSE 100 beendet den Handel in der Gewinnzone

Am Donnerstag stieg der FTSE 100 via LSE zum Handelsende um 0,64 Prozent auf 8 235,15 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,560 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 183,07 Punkte an der Kurstafel, nach 8 183,07 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 236,25 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 148,49 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,991 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 30.04.2024, lag der FTSE 100 noch bei 8 144,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.02.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 630,02 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.05.2023, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 522,07 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 6,65 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Auto Trader Group (+ 12,92 Prozent auf 8,25 GBP), Ocado Group (+ 6,50 Prozent auf 3,84 GBP), Frasers Group (+ 6,06 Prozent auf 8,75 GBP), JD Sports Fashion (+ 5,60 Prozent auf 1,34 GBP) und StJamess Place (+ 4,33 Prozent auf 5,06 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Sage (-4,20 Prozent auf 10,16 GBP), Coca-Cola HBC (-3,44 Prozent auf 26,40 GBP), Antofagasta (-2,86 Prozent auf 22,05 GBP), Severn Trent (-1,97 Prozent auf 23,36 GBP) und Intertek (-1,57 Prozent auf 47,54 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 163 461 625 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 219,085 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Phoenix Group-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at