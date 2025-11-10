Lloyds Banking Group Aktie
WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128
10.11.2025 12:26:49
FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 am Montagmittag mit positivem Vorzeichen
Um 12:10 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,97 Prozent fester bei 9 776,09 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,776 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 9 682,57 Punkten, nach 9 682,57 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 9 786,47 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 9 682,57 Punkten.
FTSE 100-Performance auf Jahressicht
Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 10.10.2025, den Stand von 9 427,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9 095,73 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, einen Wert von 8 072,39 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 18,35 Prozent zu. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 9 787,63 Punkte. Bei 7 544,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100
Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Diageo (+ 7,62 Prozent auf 18,58 GBP), Ocado Group (+ 6,85 Prozent auf 2,11 GBP), Fresnillo (+ 4,80 Prozent auf 22,97 GBP), International Consolidated Airlines (+ 3,71 Prozent auf 3,80 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (+ 3,18 Prozent auf 11,12 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen BT Group (-1,56 Prozent auf 1,77 GBP), Compass Group (-1,00 Prozent auf 24,80 GBP), J Sainsbury (-0,99 Prozent auf 3,46 GBP), National Grid (-0,77 Prozent auf 11,62 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-0,56 Prozent auf 92,18 GBP).
Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 21 124 123 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 227,409 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick
Im FTSE 100 präsentiert die WPP 2012-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,04 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
