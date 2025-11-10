Compass Group Aktie

WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575

Frühe Investition 10.11.2025 10:03:57

FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Compass Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Compass Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Compass Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Compass Group-Anteile an diesem Tag bei 10,52 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 9,506 Compass Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 238,12 GBP, da sich der Wert einer Compass Group-Aktie am 07.11.2025 auf 25,05 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 138,12 Prozent vermehrt.

Der Compass Group-Wert an der Börse wurde auf 42,47 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

