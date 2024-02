Freundlicher Handel in New York: Dow Jones mittags mit Gewinnen

Am Freitag gewinnt der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,30 Prozent auf 39 188,06 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 11,454 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,573 Prozent auf 38 845,19 Punkte an der Kurstafel, nach 39 069,11 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 39 127,97 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 39 282,28 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 1,59 Prozent. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 23.01.2024, einen Stand von 37 905,45 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 35 273,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.02.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 33 153,91 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,91 Prozent nach oben. Bei 39 282,28 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Amgen (+ 2,10 Prozent auf 291,16 USD), Goldman Sachs (+ 1,21 Prozent auf 395,20 USD), Dow (+ 0,96 Prozent auf 56,54 USD), Johnson Johnson (+ 0,90 Prozent auf 161,89 USD) und McDonalds (+ 0,89 Prozent auf 298,56 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Walt Disney (-1,00 Prozent auf 106,56 USD), Chevron (-0,97 Prozent auf 153,92 USD), Apple (-0,81 Prozent auf 182,87 USD), Salesforce (-0,44 Prozent auf 292,36 USD) und Microsoft (-0,40 Prozent auf 410,02 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 3 652 981 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,759 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Walgreens Boots Alliance-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,05 Prozent gelockt.

