NYSE-Handel Dow Jones verbucht zum Start Verluste

Der Dow Jones setzt am ersten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,31 Prozent leichter bei 48 558,99 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 19,215 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,003 Prozent auf 48 712,47 Punkte an der Kurstafel, nach 48 710,97 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Montag sein Tageshoch bei 48 704,83 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 48 531,98 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 47 716,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46 316,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 42 992,21 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 14,55 Prozent. Bei 48 886,86 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 36 611,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Home Depot (+ 1,62 Prozent auf 297,30 EUR), Nike (+ 0,80 Prozent auf 61,42 USD), Merck (+ 0,53 Prozent auf 107,35 USD), Salesforce (+ 0,51 Prozent auf 267,44 USD) und Johnson Johnson (+ 0,43 Prozent auf 208,52 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-1,65 Prozent auf 187,39 USD), Goldman Sachs (-0,90 Prozent auf 898,86 USD), Caterpillar (-0,84 Prozent auf 578,11 USD), American Express (-0,75 Prozent auf 378,18 USD) und JPMorgan Chase (-0,64 Prozent auf 325,80 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 5 199 372 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,931 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

2025 hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,76 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at