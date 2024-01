Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 steigt letztendlich

Der NASDAQ 100 verbuchte am Mittwochabend Zuwächse.

Der NASDAQ 100 sprang im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,69 Prozent auf 16 793,05 Punkte an. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,143 Prozent auf 16 702,55 Punkte an der Kurstafel, nach 16 678,70 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 16 654,74 Punkte, das Tageshoch hingegen 16 827,37 Zähler.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2,68 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, bei 16 084,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.10.2023, stand der NASDAQ 100 bei 15 131,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.01.2023, stand der NASDAQ 100 noch bei 11 205,78 Punkten.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Intuitive Surgical (+ 10,25 Prozent auf 364,45 USD), Palo Alto Networks (+ 5,22 Prozent auf 316,09 USD), Atlassian A (+ 3,79 Prozent auf 244,21 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3,65 Prozent auf 370,47 USD) und Fortinet (+ 3,32 Prozent auf 61,37 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Lucid (-5,80 Prozent auf 3,41 USD), Walgreens Boots Alliance (-2,68 Prozent auf 24,68 USD), GLOBALFOUNDRIES (-2,12 Prozent auf 57,18 USD), American Electric Power (-1,89 Prozent auf 82,54 USD) und ON Semiconductor (-1,84 Prozent auf 75,61 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 13 987 806 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,639 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet mit 7,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,01 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at