NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
13.12.2025 01:05:04
US lawmakers question basis for allowing sale of Nvidia H200 chips to China
Committee chair warns the decision risks undermining Washington’s strategic advantage over Beijing in cutting-edge AIWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!