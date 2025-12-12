Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone

Der Dow Jones fiel im NYSE-Handel schlussendlich um 0,51 Prozent auf 48 458,05 Punkte zurück. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,030 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 1,28 Prozent leichter bei 48 082,90 Punkten, nach 48 704,01 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 48 886,86 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 48 334,10 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der Dow Jones bereits um 1,01 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.11.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 48 254,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 45 834,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 43 914,12 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 14,31 Prozent zu. 48 886,86 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 36 611,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit McDonalds (+ 2,26 Prozent auf 316,72 USD), Coca-Cola (+ 2,04 Prozent auf 70,52 USD), Boeing (+ 1,83 Prozent auf 204,38 USD), Verizon (+ 1,67 Prozent auf 40,89 USD) und UnitedHealth (+ 1,52 Prozent auf 341,84 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Caterpillar (-4,43 Prozent auf 597,89 USD), NVIDIA (-3,27 Prozent auf 175,02 USD), Goldman Sachs (-2,53 Prozent auf 887,96 USD), Cisco (-1,85 Prozent auf 77,80 USD) und Amazon (-1,78 Prozent auf 226,19 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 53 761 752 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 3,803 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,81 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

