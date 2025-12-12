Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones nachmittags in der Verlustzone

Am Freitag sinkt der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 0,45 Prozent auf 48 484,27 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 19,030 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 1,28 Prozent auf 48 082,90 Punkte an der Kurstafel, nach 48 704,01 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 48 886,86 Punkte, das Tagestief hingegen 48 334,10 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 1,07 Prozent. Vor einem Monat, am 12.11.2025, stand der Dow Jones noch bei 48 254,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.09.2025, wurde der Dow Jones auf 45 834,22 Punkte taxiert. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 12.12.2024, einen Stand von 43 914,12 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 14,37 Prozent. 48 886,86 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 36 611,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit McDonalds (+ 2,07 Prozent auf 316,11 USD), Boeing (+ 2,04 Prozent auf 204,81 USD), UnitedHealth (+ 1,47 Prozent auf 341,67 USD), Coca-Cola (+ 1,24 Prozent auf 69,97 USD) und Procter Gamble (+ 1,19 Prozent auf 142,43 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Caterpillar (-2,34 Prozent auf 611,00 USD), NVIDIA (-2,08 Prozent auf 177,17 USD), Goldman Sachs (-1,82 Prozent auf 894,46 USD), Amazon (-1,41 Prozent auf 227,03 USD) und Cisco (-1,34 Prozent auf 78,21 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 26 451 107 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3,803 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Die Verizon-Aktie weist mit 8,57 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,81 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at