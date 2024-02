Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Start mit grünem Vorzeichen

Am Donnerstag legt der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ um 0,07 Prozent auf 15 767,93 Punkte zu. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,035 Prozent auf 15 762,23 Punkte an der Kurstafel, nach 15 756,64 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 15 739,18 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15 779,22 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,986 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.01.2024, stand der NASDAQ Composite bei 14 843,77 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 08.11.2023, einen Wert von 13 650,41 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.02.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 11 910,52 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 6,79 Prozent aufwärts. 15 779,22 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 14 477,57 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Monolithic Power Systems (+ 12,14 Prozent auf 723,78 USD), CSG Systems International (+ 7,09 Prozent auf 49,65 USD), Wynn Resorts (+ 6,33 Prozent auf 106,15 USD), Century Casinos (+ 6,27 Prozent auf 3,39 USD) und ImmunoGen (+ 5,70 Prozent auf 31,24 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen NetGear (-11,45 Prozent auf 12,68 USD), Omnicell (-8,95 Prozent auf 29,56 USD), New York Community Bancorp (-7,81 Prozent auf 4,13 USD), AMERCO (-7,68 Prozent auf 61,77 USD) und Trinity Biotech (-5,95 Prozent auf 0,49 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Die ImmunoGen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 968 281 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,795 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die SIGA Technologies-Aktie mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 67,68 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der CRESUD-Aktie zu erwarten.

