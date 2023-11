Freundlicher Handel in Paris: Anleger lassen CAC 40 am Freitagnachmittag steigen

Am Freitag tendiert der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 0,87 Prozent höher bei 7 230,75 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,259 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,395 Prozent auf 7 196,69 Punkte an der Kurstafel, nach 7 168,40 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 7 196,69 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 246,72 Punkten lag.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 2,28 Prozent. Vor einem Monat, am 17.10.2023, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 029,70 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 17.08.2023, wurde der CAC 40 mit 7 191,74 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 17.11.2022, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 6 576,12 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 9,65 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 7 581,26 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6 518,21 Zählern.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im CAC 40 ist die STMicroelectronics-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 25 718 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 359,076 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

2023 weist die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Mit 9,26 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at