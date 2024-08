Freundlicher Handel in Wien: ATX nachmittags mit positivem Vorzeichen

Am Dienstag geht es im ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 0,38 Prozent auf 3 456,69 Punkte aufwärts. Damit sind die enthaltenen Werte 114,868 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,165 Prozent fester bei 3 449,39 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 443,70 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 511,51 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 449,39 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, bei 3 708,61 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 06.05.2024, einen Stand von 3 614,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, bei 3 200,02 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,31 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 3 777,78 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 305,62 Zählern.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Lenzing (+ 4,15 Prozent auf 30,15 EUR), voestalpine (+ 2,37 Prozent auf 22,46 EUR), DO (+ 1,96 Prozent auf 145,40 EUR), Vienna Insurance (+ 1,60 Prozent auf 28,65 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,22 Prozent auf 44,08 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Telekom Austria (-2,32 Prozent auf 8,01 EUR), CA Immobilien (-1,08 Prozent auf 31,26 EUR), AT S (AT&S) (-1,02 Prozent auf 16,56 EUR), Andritz (-1,01 Prozent auf 54,05 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0,77 Prozent auf 103,60 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Im ATX sticht die CA Immobilien-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 011 836 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie hat im ATX mit 26,195 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Unter den ATX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,35 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

