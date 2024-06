Freundlicher Handel in Wien: So steht der ATX mittags

Der ATX macht am fünften Tag der Woche Gewinne.

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,34 Prozent höher bei 3 664,03 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 117,956 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der ATX 0,001 Prozent fester bei 3 651,81 Punkten, nach 3 651,78 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 3 664,42 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 649,03 Punkten.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der ATX bereits um 2,22 Prozent. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, wies der ATX einen Stand von 3 560,42 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, wurde der ATX mit 3 348,13 Punkten berechnet. Der ATX erreichte am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, den Stand von 3 042,61 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,39 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Erste Group Bank (+ 1,10 Prozent auf 45,02 EUR), OMV (+ 0,71 Prozent auf 45,68 EUR), Österreichische Post (+ 0,66 Prozent auf 30,70 EUR), Telekom Austria (+ 0,47 Prozent auf 8,58 EUR) und voestalpine (+ 0,38 Prozent auf 26,40 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Lenzing (-1,01 Prozent auf 34,35 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,86 Prozent auf 115,00 EUR), EVN (-0,70 Prozent auf 28,50 EUR), AT S (AT&S) (-0,55 Prozent auf 21,56 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,51 Prozent auf 39,30 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 112 852 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 25,639 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Im ATX präsentiert die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

