Sonova Aktie

Sonova für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
SIX-Handel im Blick 07.11.2025 17:58:54

SLI-Handel aktuell: SLI zum Handelsende leichter

SLI-Handel aktuell: SLI zum Handelsende leichter

Der SLI fiel am Abend.

Der SLI sank im SIX-Handel zum Handelsende um 0,24 Prozent auf 2 005,87 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,233 Prozent auf 2 015,43 Punkte an der Kurstafel, nach 2 010,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 017,20 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 996,13 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der SLI bereits um 0,251 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 07.10.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 033,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, lag der SLI bei 1 983,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.11.2024, lag der SLI-Kurs bei 1 961,62 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 4,39 Prozent aufwärts. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Swatch (I) (+ 2,58 Prozent auf 164,90 CHF), Swisscom (+ 1,94 Prozent auf 603,00 CHF), Roche (+ 1,21 Prozent auf 268,40 CHF), Givaudan (+ 1,18 Prozent auf 3 354,00 CHF) und Lindt (+ 0,97 Prozent auf 12 530,00 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Sandoz (-2,51 Prozent auf 52,88 CHF), ams-OSRAM (-2,25 Prozent auf 10,00 CHF), Sonova (-1,95 Prozent auf 211,30 CHF), Logitech (-1,47 Prozent auf 94,94 CHF) und VAT (-1,47 Prozent auf 328,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 765 228 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 226,628 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SLI-Fundamentaldaten

Unter den SLI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,29 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Alle SLI-Werte im Überblick
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sonova AGmehr Nachrichten

Analysen zu Sonova AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ams-OSRAM AG 10,80 -0,18% ams-OSRAM AG
Givaudan AG 3 553,00 0,06% Givaudan AG
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 13 290,00 -0,15% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 103,70 0,78% Logitech S.A.
Roche AG (Genussschein) 268,40 1,21% Roche AG (Genussschein)
Sandoz 52,88 -2,51% Sandoz
Sonova AG 231,70 -1,07% Sonova AG
Swatch (I) 176,45 1,96% Swatch (I)
Swiss Re AG 158,30 -1,16% Swiss Re AG
Swisscom AG 643,50 2,31% Swisscom AG
Temenos AG 76,90 -1,28% Temenos AG
UBS 32,61 -1,90% UBS
VAT 357,10 0,31% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 606,40 -0,20% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 005,87 -0,24%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen