Sonova Aktie
WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785
|SIX-Handel im Blick
|
07.11.2025 17:58:54
SLI-Handel aktuell: SLI zum Handelsende leichter
Der SLI sank im SIX-Handel zum Handelsende um 0,24 Prozent auf 2 005,87 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,233 Prozent auf 2 015,43 Punkte an der Kurstafel, nach 2 010,74 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 017,20 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 996,13 Punkten verzeichnete.
SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche fiel der SLI bereits um 0,251 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 07.10.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 033,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, lag der SLI bei 1 983,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.11.2024, lag der SLI-Kurs bei 1 961,62 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 4,39 Prozent aufwärts. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Swatch (I) (+ 2,58 Prozent auf 164,90 CHF), Swisscom (+ 1,94 Prozent auf 603,00 CHF), Roche (+ 1,21 Prozent auf 268,40 CHF), Givaudan (+ 1,18 Prozent auf 3 354,00 CHF) und Lindt (+ 0,97 Prozent auf 12 530,00 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Sandoz (-2,51 Prozent auf 52,88 CHF), ams-OSRAM (-2,25 Prozent auf 10,00 CHF), Sonova (-1,95 Prozent auf 211,30 CHF), Logitech (-1,47 Prozent auf 94,94 CHF) und VAT (-1,47 Prozent auf 328,00 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 765 228 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 226,628 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
SLI-Fundamentaldaten
Unter den SLI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,29 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
