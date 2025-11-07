VAT Aktie
Angespannte Stimmung in Zürich: So bewegt sich der SLI am Freitagnachmittag
Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,56 Prozent schwächer bei 1 999,48 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,233 Prozent auf 2 015,43 Punkte an der Kurstafel, nach 2 010,74 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 017,20 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 996,13 Zählern.
SLI seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn sank der SLI bereits um 0,568 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.10.2025, notierte der SLI bei 2 033,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.08.2025, wies der SLI einen Wert von 1 983,09 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.11.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 961,62 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 4,05 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 146,62 Punkten. 1 721,32 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Swatch (I) (+ 2,33 Prozent auf 164,50 CHF), Swisscom (+ 1,18 Prozent auf 598,50 CHF), Givaudan (+ 1,18 Prozent auf 3 354,00 CHF), Roche (+ 0,79 Prozent auf 267,30 CHF) und Julius Bär (+ 0,26 Prozent auf 54,34 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Sonova (-2,65 Prozent auf 209,80 CHF), Sandoz (-2,47 Prozent auf 52,90 CHF), UBS (-1,72 Prozent auf 30,25 CHF), VAT (-1,53 Prozent auf 327,80 CHF) und Swiss Re (-1,25 Prozent auf 146,15 CHF).
Die teuersten SLI-Konzerne
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1 491 985 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 226,628 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
SLI-Fundamentaldaten
Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,29 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
