10.11.2025 12:26:49
Pluszeichen in Zürich: SMI liegt am Montagmittag im Plus
Um 12:10 Uhr legt der SMI im SIX-Handel um 0,77 Prozent auf 12 392,66 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,417 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,782 Prozent höher bei 12 394,56 Punkten, nach 12 298,35 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 408,96 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 358,25 Zählern.
SMI-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 10.10.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 481,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der SMI mit 11 866,85 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, wurde der SMI mit 11 797,72 Punkten berechnet.
Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 6,61 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
SMI-Top-Flop-Liste
Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Logitech (+ 2,63 Prozent auf 97,44 CHF), Partners Group (+ 2,40 Prozent auf 965,20 CHF), Roche (+ 1,75 Prozent auf 273,10 CHF), Richemont (+ 1,71 Prozent auf 157,60 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,60 Prozent auf 57,02 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Swisscom (-1,08 Prozent auf 596,50 CHF), Zurich Insurance (-0,39 Prozent auf 564,40 CHF), Swiss Life (-0,30 Prozent auf 870,80 CHF), Novartis (-0,04 Prozent auf 101,96 CHF) und Nestlé (-0,04 Prozent auf 79,09 CHF).
Die meistgehandelten SMI-Aktien
Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 779 879 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 229,252 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.
SMI-Fundamentaldaten im Fokus
Die Swiss Re-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 5,03 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Analysen zu Novartis AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|61,66
|0,98%
|Logitech S.A.
|103,15
|-2,13%
|Nestlé SA (Nestle)
|87,46
|2,36%
|Novartis AG
|112,30
|2,37%
|Partners Group AG
|1 056,00
|3,13%
|Richemont
|173,60
|0,84%
|Roche AG (Genussschein)
|288,70
|3,51%
|Swiss Life AG (N)
|941,40
|0,00%
|Swiss Re AG
|163,60
|1,65%
|Swisscom AG
|648,00
|0,78%
|UBS
|33,48
|1,24%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|621,20
|0,88%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|12 702,08
|1,98%
