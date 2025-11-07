Handel in Zürich: SMI fällt nachmittags

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,34 Prozent leichter bei 12 256,76 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,424 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,134 Prozent auf 12 315,34 Punkte an der Kurstafel, nach 12 298,86 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 12 330,34 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12 217,38 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 0,070 Prozent. Vor einem Monat, am 07.10.2025, stand der SMI noch bei 12 521,79 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 07.08.2025, einen Stand von 11 849,58 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.11.2024, wies der SMI einen Wert von 11 917,00 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 5,44 Prozent zu. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Swisscom (+ 1,18 Prozent auf 598,50 CHF), Givaudan (+ 1,18 Prozent auf 3 354,00 CHF), Roche (+ 0,79 Prozent auf 267,30 CHF), Sika (+ 0,23 Prozent auf 152,70 CHF) und Nestlé (-0,06 Prozent auf 78,84 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Sonova (-2,65 Prozent auf 209,80 CHF), UBS (-1,72 Prozent auf 30,25 CHF), Swiss Re (-1,25 Prozent auf 146,15 CHF), Swiss Life (-1,25 Prozent auf 869,40 CHF) und Geberit (-1,19 Prozent auf 615,60 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1 491 985 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 226,628 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,90 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at